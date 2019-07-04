律政司屢放生黎智英　儼如「司法保護傘」

就黎智英涉嫌刑恐東方男記者一案，東方和受害記者一直鍥而不捨，先後12度去信律政司要求合理交代，但律政司卻只以虛話回覆，過去放生黎智英的事例更屢見不鮮，令黎在多宗案件中都無被檢控，儼如有「司法保護傘」。



自案發後，東方去年2月25日首度正式去函律政司要求盡快交代，之後亦一直去信，但律政司不但違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾，縱有回覆亦只是敷衍了事。就算在今年1月，律政司遭申訴專員公署調查確認違反服務承諾，受害人5月第12度去信，律政司依然虛無縹緲地回應。



事實上，律政司放生黎智英事件多不勝數。在去年2月，亦即是她上任不足1個月，就黎涉多次向泛民主派秘密捐款超過4000萬港元的事件，發聲明以沒有足夠證據檢控為由，放生黎及涉案泛民人士。至今年4月24日，違法佔中行動發起人戴耀廷等9名被告遭判罪成，惟多人被判緩刑，律政司決定不就刑期上訴，而包括黎在內的多名佔中搞手亦至今未被檢控。



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