鄭若驊醜聞纏身　港法治淪亡罪魁

遭全城鬧爆要問責下台的律政司司長鄭若驊，自上任以來都其身不正，醜聞纏身，法治一直不得彰顯，其民望更長期低殘墊「司」底，屢創新低，絕對是本港法治淪亡的罪魁禍首。



鄭若驊在2018年1月6日履新首日，即被揭發她與丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅的兩幢獨立屋疑有多處僭建，其後更有政黨舉報她涉嫌隱瞞獨立屋僭建地庫，藉以騙取銀行按揭。及後潘的獨立屋雖被裁定違反《建築物條例》，卻只罰款2萬港元，鄭的獨立屋涉僭建更是未被檢控，被質疑「自己放生自己」。



鄭若驊今年5月再被揭涉嫌「秘撈」，指她在任期間仍參與3宗仲裁案，其後她證實其中一宗無申報，死撐是毋須申報。但之後，又再被揭發丈夫持有2個合共逾億港元的半山豪宅物業，未有申報。



鄭若驊上任以來，不斷處理私人事務，負面新聞多多，惟對於正職卻是「避得就避」。她作為近期《逃犯條例》修例的主要推手，竟拒絕會晤法律界作解說以增溝通，甚至視立法會如無物，保安事務委員會「5次開會4不出席」，令政府失去話語權，招致慘敗，她更被外界嘲笑為「避政司司長」，揭之不盡的醜聞令鄭遭各界狠批誠信破產。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

