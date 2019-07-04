黎智英刑恐東方記者案　第13度去信質詢律政司

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司拖延超過兩年，至今仍「冇聲冇氣」，又「唔敢認唔敢告」，貫徹「避政司司長」的慵懶作風，一直避得就避。東方和受害記者作為納稅人，亦是監察政府的第四權，竟不獲法律保障，更遑論升斗市民。一國兩制近年飽遭摧殘，近期爆發《逃犯條例》爭議港府終要屈服「跪低」，更顯律政司司長鄭若驊失職，對修例解說不足，加上在任期間庇奸護淫醜聞不絕，東方及受害記者今日（4日）第13度去信律政司，嚴正要求律政司正面回應「告定唔告」黎智英，各界更敦促律政司作清楚交代，否則鄭應問責下台。



作為本港法治之首的律政司，捍衞本港法治是責無旁貸，但黎智英涉刑恐東方男記者事發至今逾兩年，案發經過全程被錄影，證據確鑿，律政司卻一直不聞不問及不敢告黎，早惹各界質疑怯於外國勢力，在近期《逃犯條例》爭議中，即使修例黑白分明、應有之義，港府面對暴行終「一跪再跪」低頭，猶如當年廿三條立法虎頭蛇尾，恐徹底失去治權。律政司司長更淪為「避政司司長」，惹全城怒吼。



法律面前理應人人平等，無奈律政司竟一直姑息養奸，是非顛倒、黑白不分，先後多次放生黎智英，包括秘捐泛民黑金案不提控，參與違法佔中案亦未「落鑊」等，致反中亂港傳媒屢受包庇；反觀7名警務人員在佔領行動期間執勤，於金鐘涉襲擊案件卻早已完成檢控並被判刑。



而一直愛國愛港、為民請命的東方卻屢遭針對、滋擾及打壓，政府都不作理會，甚至種下近日爆發《逃犯條例》爭議、民怨的禍根，加深社會撕裂。東方和受害記者今第13度去信律政司，強烈要求交代案件進展，告或不告黎智英都要給予一個明確答覆。



「應該要問責下台。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭若驊不論在處理黎智英涉刑恐東方男記者，以及《逃犯條例》爭議上，都要問責辭職。他指鄭若驊的出現，揭開香港法制史黑暗一頁，黎智英涉刑恐東方記者、策劃違法佔中和黑金等案都無被控告，在香港般法制發展成熟的地方，情況是極不尋常。而鄭在《逃犯條例》爭議中一直龜縮，無做好法例解釋工作，加上她本身醜聞多多，都促成她應要問責下台的原因。



「應該即刻檢控黎智英，唔畀佢逃之夭夭，律政司應該要出嚟問責。」「廿三萬監察」發言人王國興批評律政司處事嚴重失職、瀆職，就《逃犯條例》爭議，特首林鄭月娥已公開說出要政府重回正軌，黎智英涉刑恐東方記者案件亦應擺上法庭，不應再有包庇，律政司亦不應再怕事、避事。



「佔中搞手又唔告，《逃犯條例》又唔出嚟解畫，政府應好好檢討律政司角色。」立法會議員葛珮帆指，黎智英涉刑恐記者事件拖延已久，立法會亦跟進過，當局始終要向市民有合理交代，以捍衞新聞自由。



黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片。事件更令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需接受精神科及心理醫生治療。



不過，事發至今逾兩年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄取口供。而黎傍晚返回其何文田寓所時顯得一臉落寞。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。



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