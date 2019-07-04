財困男太安樓墮樓　撞欄砸斷雙臂慘死

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓發生恐怖墮樓事件，今日(4日)凌晨零時許，警方接報指有人在上址高處墮下，飛墮大廈對開行車線上，事主頭部重創，雙臂疑墮樓時撞及行人路鐵欄致齊口斷開，嚇煞途人。救護員到場證實事主已當場死亡，用白布遮蓋屍體及鐵欄上血漬。



警方封鎖現場調查，現場遺下一隻相信屬於死者的波鞋，警員登樓調查，相信事主由上址一走廊墮樓，現場留有遺書，證實事主為姓呂(54歲)中年漢，經初步調查，事件並無可疑，正調查其墮樓的原因，死因則有待剖屍確定。據了解，男事主懷疑受金錢及生活問題困擾，一時想不開尋死。



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