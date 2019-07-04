疑不滿被「充公」手機　12歲仔舞刀以死要脅

一名男童昨晚(4日)在藍田平田邨單位內，疑沉迷玩手機，被家人將手機沒收，豈料，他情緒失控手持利刀企圖自殺，其母發現報警求助。警方及消防員接報趕至，與男童對峙約半小時，終將他勸服送院檢查。有心理學專家表示，現時有不少人打機成癮，而強行奪取他們的手機，會令他們情緒失控，繼而使用激烈方法反抗，因此建議家長不宜用激烈方法處理，反而應與兒女平心靜氣傾談，以免發生家庭悲劇。



現場平田邨平旺樓5樓一單位，昨晚10時許，12歲男童在寓所內疑因沉迷玩手機，家人多次勸阻仍懶理，遂將其手機充公沒收，他隨即情緒激動，衝入廚房取出生果刀抵着頸部大嗌要自殺，並威脅家人交回手機，姓吕(52歲)母親見狀大驚，好言相勸不果，於是報警求助，警員未到場前男童已奪門離家。



期間，警方及消防員接報趕至現場，在大廈地下發現該名持刀男童，雙方對峙近半小時，警員見事主情緒極為不穩，恐怕他隨時傷害自己，充當臨時談判專家向他游說，終將男童勸服放下利刀，他沒有受傷，但仍由母親陪伴送院檢查。警方經調查後，案件列作企圖自殺處理。



臨床心理學家葉妙妍表示，現時有不少人打機成癮，於本年4月25日，《國際疾病分類》第11次修訂本中，將「遊戲障礙」列為心理疾病，這類人可能因為過度沉迷手機，荒廢人生。此情況下可能是家長多次奉勸無效，於是孤注一擲作出沒收動作，甚至破壞手機，但對已成隱的人而言，被人強行奪取手機，他們會不惜一切取回及出現情緒失控，以至於使用激烈方法反抗。



葉續指，此時家長不宜用激烈方法與子女衝突，反而應找機會與兒女平心靜氣傾談，用關心的態度逐一分析利弊，互相商量及妥協，如交手機予子女前，與對方「約法三章」規劃時間表，提醒子女使用手機的時間，從而不影響作息及身體健康，避免因激烈的衝突釀成家庭悲劇。



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