政Whats噏︰許智峯區議會提重啟政改　建制派封殺

眾所周知，立法會依家成幢大樓爛晒，完全開唔到會，要開會都要另覓場地，區議會竟然因此變成另一戰場。中西區區議會今日(4日)開會，點知原本應集中民生議題嘅區議會會議就列有多項與政治相關嘅議程，當中包括身兼當區區議員同立法會議員嘅許智峯(峯鴿)動議要求落實真普選，似乎又想喺區議會搞事。不過，你有張良計，我有過牆梯，建制派就峯鴿嘅動議提出多項修訂，實行唔畀峯鴿搞亂檔。



峯鴿不時都喺區議會搞事，雖然佢已被民主黨凍結黨籍，但該黨中西區區議員吳兆康仍然做其動議嘅和議人，而文件提交人仲有該黨其他當區區議員。而其動議就要求政府盡快取消立法會功能界別，所有議席由普選產生，日後提出嘅關於特首選舉嘅提名機制及選舉方式亦要冇篩選成分，實現一人一票選特首。



不過，當區建制派區議員陳學鋒就提出修訂，要求政府根據《基本法》規定，按香港實際情況及循序漸進原則推展民主進程，至於普選特首方面，就修訂為要求政府為盡快落實普選特首積極創造條件，諮詢市民後，要按《基本法》及全國人大常委會相關決定重啟政改。峯鴿嘅動議可以話被改到體無完膚喇。

