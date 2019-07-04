小學引入泳池遇溺偵測系統　水底10秒無動作即發警報

教學需要與時並進，有小學把泳池遇溺偵測系統及AR卡通化設計科技融合教學活動，當中泳池遇溺偵測系統是以精密的數碼偵測系統監測泳池內每個角落，可即時傳送數據至電腦資料庫，若泳者在水底沒有任何動作達10秒，電子顯示器便會顯示遇溺者之準確位置，並發出警報，讓救生員立即拯救遇溺者，確保學生安全。



保良局香港道教聯合會圓玄小學校長張志鴻指出，該校是本港第一間把普施達(Poseidon)泳池遇溺偵測系統引進校園的小學，該系統由65名世界級頂尖工程師，耗資超過1.7億港元、花6年時間所研發，能全方位覆蓋泳池範圍，即使同時有多位泳者遇溺，系統亦能同時作出警報。



近年AR科技大熱，學校亦引入「虛擬直播及動畫快製系統」為學生提供卡通化課程設計，首個應用的項目是讓老師及學生一同製作有關德育的動畫短片，由故事、對白到場景均由學生及老師一同創作，學生不但能掌握相關德育理念，更可學習製作生動有趣的動畫，盡情發揮創意。



張志鴻又指，該系統可把演員與動畫角色同步，實時捕捉動作及互動輸出，老師可扮成動畫角色與同學互動交流，把較複雜及抽象的理論及事物簡單化及形象化，令學習變得更有趣。