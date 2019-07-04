逃犯條例：各界憂暴徒走佬　潛外國尋庇護

反修例示威者暴力衝擊及搗亂立法會，暴力行為社會不容，各界促警方全力緝拿暴徒及嚴懲。「廿三萬監察」發言人王國興認為，警方應盡快緝拿暴徒，否則只會自毀法治長城，令暴徒以為搞完破壞無後果，今日攻入立法會，日後可能會攻入政府總部、特首辦、禮賓府大肆破壞，之後逃離香港，更可能獲外國給予政治庇護，促警方一定要加快調查，採取執法行動，不要放過破壞法治的暴徒。



立法會保安事務委員會委員葛珮帆認為，七月一日有大批滋事分子藉機衝擊立法會，並闖入大肆破壞，更使用腐蝕性液體及有毒粉末攻擊警察，導致多名警員受傷，他們的種種行徑完全是暴徒所為，理應受到全社會譴責及嚴懲，唯獨有反對派議員處處護短，竟然不譴責暴力行為，反而為暴徒推卸責任，說成是錯在政府，更有人散播「空城計」陰謀論，將警方暫時退守避免嚴重傷亡及之後再清場的行動，說成是政府設陷阱引示威者破壞立法會，企圖歪曲事實，轉移視線，為暴徒找藉口開脫。



葛認為，暴徒塗污特區區徽、展示「港獨」旗幟、嚴重破壞立法會設施，再次強烈譴責暴徒的野蠻行為，並呼籲反對派不要就警方專業的判斷作無理的攻擊，不要再英雄化暴力行為，不要再煽動青年人使用暴力，執法機關亦應嚴厲執法，將違法者繩之以法。