東方日報A1：示威衝擊19人被拘　起底兇警9人落網

警方全城大搜捕嚴懲暴徒。反對修訂《逃犯條例》示威暴徒過去近一個月不只一次以暴力衝擊立法會以至警方防線，截止昨晚十一時半，警方過去數日以來在全港各處拘捕最少廿八人，當中一人涉及七一非法闖入立法會大樓、十八人涉在七一當日及之前的示威行動中干犯襲警等不同罪行，其餘九人則涉及對警員「起底」、非法公開他們及其家人個人資料，甚至電話滋擾、留言恐嚇及試圖對警方網頁進行網絡攻擊。警方一直跟進調查過去一段時間與修例有關的連串事件，料拘捕行動將陸續有來，而各界亦促嚴懲暴徒。



警方網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑昨指，周二晚在全港各區展開行動，拘捕年齡介乎十六至四十歲的七男二女，有被捕人士涉嫌對警員網上「起底」，披露他們以至其家人中、英文全名、身份證號碼、出生日期以及地址等，有受影響警員收到大量的滋擾電話，部分人甚至遭恐嚇，包括「知你住邊，會殺佢」；亦有人攻擊警察網頁，試圖以DDoS（分散性阻斷服務）攻擊，惟不成功。被捕人士涉嫌不誠實取用電腦、未經同意下披露個人資料、刑事毀壞等，又指行動仍在進行，不排除有更多人被捕。



網罪科早前設立廿四小時熱線供警務人員舉報網上「起底」，至今收到舉報有逾八百個，並轉介了一百五十個個案予個人資料私隱專員公署。莫表示對有關人士行為予以強烈譴責，強調網上世界並非無法可依、大部分用於現實世界的法律均適用。



據了解，兩名被捕男子涉嫌未經同意披露他人資料，包括網上上載警務人員相片及他們家人資料；一名男子涉嫌把一名警員及其家人資料放上網；一名男子涉嫌網上攻擊警察網頁，涉刑事毀壞；一名女子則涉嫌在警方內聯網「不斷撞密碼」試圖登入，涉嫌不誠實取用電腦。餘下一男一女涉嫌蓄意或威脅毀壞財物，據知有人在網上討論區及Telegram聲言在示威地點放置危險物品等。據知被捕女子為姓梁的小學女教師。第八名被捕男子單人上載了六百名警務人員的資料上網。另外，據知七名被捕男子的其中一人為社運人士陳白山。



另一方面，警方昨上午並在旺角街頭拘捕一名卅一歲男子，牽涉五項罪名，包括上月廿一日包圍警察總部當天涉襲警、公眾地方行為不檢，又向警總「掟蛋」，又牽涉七一強行闖入立法會大樓及在立法會噴漆，涉刑事毀壞。他昨晚被通宵扣查。



消息指，被捕人士為「佔旺畫家」潘運塘，據知他現已改名為潘浩超。涉及七一早上立法會一帶衝擊事件另有十一男一女被捕，涉及非法集會、襲警及藏有攻擊性武器等。而六月三十日中區一個集會期間發生多宗案件共拘捕五男一女。自六月連串示威衝突爆發以來，已有逾五十人被捕。



另外，警方昨發聲明，指留意到個別人士在網上聲稱採取「引發塵爆」、「以死相搏」等非常激烈的行為，立法會大樓是室內密閉空間，警方能選擇使用的武力有限，若示威者試圖在大樓內燃點化學品，後果不堪設想，故警方無在大樓採取即時行動，亦盡量避免與示威者肢體衝突，希望各界勿對警方的調配及行動決定作不必要揣測，又指對示威者衝入大樓肆意破壞，警方必定追究到底，有組織罪案及三合會調查科正全力調查搜證，誓必將違法者繩之以法。



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