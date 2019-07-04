6南亞漢強登5座位的士　伺機偷走司機2千元營業額

蠱惑南亞幫又作奸犯科！今日(4日)凌晨零時許，一名74歲姓王的士司機載客至彩雲邨落客後，當駛至牛池灣街德望學校對開，突有6名南亞漢登上的士，其中2人坐於司機位旁，另4人則坐於後座，由於的士只能載5名乘客，王故向該批南亞漢表示不能超載開車，對方聞言即時落車，王遂開車離開，惟駛至彩雲邨的士站時察覺不對勁，檢查置於司機位旁的袋，發現內裏有2,000港元營業額及證件的銀包不翼而飛，疑遭該批南亞漢偷走，遂驅車返回現場。



王折返現場後，發現當中3名南亞漢已失去蹤影，另3名南亞漢圖登上一輛的士，隨即上前將他們截停，並質問有否偷走其銀包，3南亞漢否認，其中1人從身上取出一張100元紙幣掉在地上，其後與2名同鄉登上的士逃去。王無奈將地上100元拾起後再將車駛回的士站報案。警員到場調查，涉事的士並無裝上「車cam」，案件列盜竊，交黃大仙警區刑事調查隊跟進，正追緝在逃6名南亞漢。



王向東網記者表示，駕駛的士已數十年，涉事的士為其妻子名下，他指昨日(3日)早上9時開工，案發前最後一轉車，準備收工返荃灣住所，豈料遇上南亞賊，王續指該批南亞幫是「有意圖及有計劃」作案，損失整日約2,000元營業額及證件。

