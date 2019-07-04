港隊箭手圓大學夢　堅信一試不定生死

應屆中學文憑試放榜進入倒數計時，考生為下周放榜心情忐忑時，香港射箭隊代表崔俊杰的升學路，就告訴大家一試決不定生死！崔俊杰前年應考文憑試，但核心中文科只考獲2級，不符大學入學最低門檻，熱愛射箭的他希望將來成為化驗師，故先升讀相關學科的副學士課程，今年副學士畢業、他以3.68分GPA（成績平均積點）獲兩所大學取錄。



崔俊杰是一名典型的「理科人」，文憑試選修科有物理、化學及生物，他自言寫抒情文是弱項，考中文科只有「死定唔死」兩個結果，猶如一場「賭博」，結果他的成績是最佳五科考獲廿三分，三科選修科考獲5級，英文及數學獲4級，中文卻只有2級，心情一度「由天堂跌落谷底」。



無緣即升大學後，崔並無氣餒，選擇先讀香港大學附屬學院生物醫學科學的副學士課程，他自中三起在校接觸射箭，文憑試放榜時加入香港射箭隊，學習之外要兼顧練習，因此，入讀副學士首學期，他便開始發奮圖強，GPA考獲4.0分，希望成績為餘下學期的積分表現有所幫助。



崔認為，射箭可培養控制情緒，學懂在龐大壓力下調整心態，否則緊張加劇心跳及身體控制力，會影響射箭準繩度，一、兩年前他首次參與排名賽，曽因過分緊張一度跌出排名榜，幸努力過後重回排名榜，現時全港約排第4、5名，運動的訓練令他在逆境下亦可保持冷靜。



兩年副學士畢業後，他已獲兩所資助大學取錄，預計會選擇理工大學的醫療化驗科學理學士一年級，望將來成為化驗師，他鼓勵即將放榜的考生堅持目標，就算核心科目成績未如理想，不能直接升大學，亦可以考慮副學位，因其他科目專長有助拉高整體學業表現，仍有機會升讀心儀大學學科。