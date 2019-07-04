探射燈：租金兩年漲一次　上次免租2008年

房協轄下屋邨共提供逾3萬個出租單位，房協於2008年慶祝成立60周年曾向住戶送「大利是」免租1個月，此後再未有任何免租措施。近年租金維持2年上調一次，加租幅度持續上升。有關注基層住屋組織批評房協的租金調整機制「自己批自己」，租金增長對低收入家庭造成壓力。



去年房協執委會通過由同年4月起，轄下屋邨加租8%，與2016年的加租幅度一樣。房協強調是參照過去兩年的累計通脹率作調整。房協曾於2000年至2009年凍租，自2010年起每2年加租一次，2010年至2012年加幅3%、2012年至2014年加幅6%，而2014年、2016年及2018年則維持加幅8%。



關注基層住屋聯席組織幹事朱詠妍表示，房協在釐定租金加幅時，忽略工資增長率和租戶承擔能力等因素。由於房協財政獨立，政府幾乎不過問，其租金調整機制亦沒有任何監管，情況不合理。她期望房協作為非牟利公營機構，在現時有盈利的情況下，盡量減輕基層負擔，以盡社會責任。

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