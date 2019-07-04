探射燈：觀龍樓成先例　房協加租零諮詢被轟「王國」

明華大廈重建，不禁讓人想起同屬房協重建項目的西環觀龍樓。觀龍樓首批大廈於1967年落成，其中G座及部分E座於2008年完成拆除重建，而二期的復修工程於2011年完工。據悉，完成重建後，房協自2010年起調整租金，升幅比率一再提升，讓居民苦不堪言。區議員直指，當年亦接獲不少觀龍樓居民反映，不滿房協「零諮詢」下加租，並形容明華大廈的情況有如觀龍樓「翻版」。



中西區區議員陳財喜表示，觀龍樓自完成重建後至今，租金升幅已逾20%，不少街坊曾反映租金上調為他們造成極大壓力。陳直言，房協猶如「小王國」，多年來的租金調整機制，均由一個內部委員會決定，該委員會不受政府監察，同時亦不需作事前諮詢，欠缺透明度。



陳表示，中西區區議會多年來，曾多次向房協了解，惟房協回應表示除了通脹外，管理成本上升亦是其中一個原因導致租金上調。他希望政府能正視問題，訂立機制，要求房協進行租金調整前，先諮詢區議會，同時亦不願看見明華大廈加租淪為觀龍樓的「翻版」。

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