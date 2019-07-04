探射燈：明華大廈加租逾兩倍　房協盡賺基層喊慘

筲箕灣明華大廈的第一期重建項目預計明年年中入伙，惟搬遷方案中租金大幅飆升。有一家6口租戶租金由3000多元增加至近萬元，升幅近2倍；有患眼疾的九旬長者在新方案下，需繳租金遠超房屋津貼上限，苦嘆「唔知點過（活）！」有關注團體批評，房協調整租金時未有考慮市民經濟能力，質疑作為受資助的法定機構不應「賺到盡」。



明華大廈自2011年起分3期進行重建計劃，預計整個計劃完成後可提供近4000個單位，預計可容納人口逾萬名，出租單位將優先預留予原租戶以「回頭紙」承租。受第二期拆卸計劃影響的居民須於明年年中遷出，2011年拆卸後重建而成的第一期（新邨）單位亦預計於明年中可供居民陸續入伙。



入伙在即，新租金卻成一眾租戶噩夢，年屆89歲的張伯原居於明華大廈一個200多平方呎單位，原租金在寬減差餉後為1400港元。張自2012年起領取綜援，由於患有嚴重青光眼，僅餘下左眼不足兩成視力，現時每月租金全數由社署支付。不過搬入新邨後，租金將至少上調至3000港元，扣除社署資助後每月仍須支付千多港元，「我每個月靠4000唔夠嘅綜援生活，將來仲要每月畀多千幾蚊，都唔知可以點過（活）。」



「本身交3000幾蚊租，一加就加到9000幾蚊，有無搞錯！」至於今年57歲、任職廚師的張先生，一家6口獲分派居於兩個中型單位。若於明年年中遷入新邨面積相若的單位，租金則上升近2倍，「兩個仔讀緊書，仲有個90歲嘅阿媽要照顧，好大開支，依家每個月都入不敷支，積蓄用得七七八八。」



東區區議員林其東指，不少居民均為依靠生果金過活的長者，或基層新移民家庭，難以負擔租金大幅上升，促房協重新研究租金。他已準備於區議會內提出並約見房協商討。公屋聯會主席文裕明則指，房協作為政府減免地價作資助的法定機構，決定租金水平時不應只以市價作參考，應以幫助基層為目標，充分考慮居民的經濟水平和負擔能力。



房協回覆指，會以建築成本及屋邨營運成本釐訂新建單位租金，亦會考慮住戶的負擔能力。上址重建新單位對比舊單位的租金增幅約1倍，跟房協轄下其他出租屋邨的重建項目相若。發言人又稱，房協有「租金援助計劃」協助有短暫經濟困難的住戶，另房協已與社署商討個別領取綜援租金津貼的住戶的支援方案，目標協助他們在搬遷後仍然毋須自行支付租金。

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