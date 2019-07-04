網民熱話：元朗放養狗失蹤多日　四腳腳趾全遭斬下

雖然近年社會愈來愈關注動物受虐的問題，但虐待動物事件依然不時發生，近日有狗狗於元朗被發現4隻腳的腳趾全部被人殘忍斬下，網民上載圖片後引起大批網民憤怒批評施虐者，「希望（虐狗者）他日君體也相同」。



網民Vivian日前（1日）在facebook群組「浪浪及失狗專屬平台(香港)」上載圖片，並貼文稱，該隻居於元朗村屋的唐狗多日前不知所終，其後發現牠四隻腳的腳趾全被斬斷。由於狗狗經常離家玩耍，懷疑是外出期間被人施毒手。



Vivian狠批虐狗者冷血，但認為狗主亦要負上責任，讓狗狗隨意外出玩耍，「作為主人唔該好好保護自己嘅狗，你養得佢就要對佢生命負責任」。同時呼籲如果有市民目擊案發經過，應該盡快尋求警方協助，「狗狗唔識人話，我哋唯一可以做就係靠自己去幫狗狗同其他動物」。



消息傳出後，網民群情洶湧，狠批虐狗者，「有病就砍自己手腳啦」。亦有人批評狗主，認為一般人都不會放小朋友單獨離家，狗狗也不應隨便放出街，很容易令他們遇上危險，「到時出咩事後悔都冇用」。



網民有話說



Linda Tg：好變態！主人都冇盡好責任！！



Wong Pui Lam：有幾心理變態先做得出？



Vivian Chung：呢隻毛孩都係因為有人養先畀人揭發到出嚟，可想而知有幾多流浪狗係咁畀人虐待而冇人發現，邊個幫到佢哋？



Gigi Chang：啲人咁XX！唔好再放養了！！尤其是元朗！毒狗！害狗！咩事都會發生！！



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