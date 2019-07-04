女大學生棄神科轉攻心理學　助人走出陰霾獲嘉許

四十二名大專學生今年獲得賽馬會獎學金嘉獎，當中有本來入讀港大「神科」，後轉讀心理學，熱心做義工的優秀大學生；也有中三時失明，但克服視力障礙，在學業與社會服務方面都取得佳績的同學。每位本科生得主平均可獲獎學金約四十六萬港元，於課程內分期支付。



賽馬會獎學金由香港賽馬會慈善信託基金設立，今年獎學金得主之一是廖梓恩，她本已成功入讀港大法律系，但一個學期後，發現自己更喜歡從事與人接觸的工作，一度對學業前景感迷茫和無助，接受心理輔導後才走出困境：「好安心，迷惘都一掃而空」，梓恩其後立志攻讀心理學，希望成為一名臨床心理學家，幫助其他受精神問題困擾的人，大學二年級時，她轉至香港中文大學。



梓恩學習成績優異，還在「新生精神康復會」擔任義工，協助精神病康復者適應社會。去年暑假她赴越南探訪，到當地幫助有特殊學習需要的學生。她勉勵應屆文憑試考生，選科時應該謹慎，若成為未來的職業，「份工要做好長時間，究竟會唔會後悔﹖」



另一名得獎者子諾不願披露姓氏，他現時就讀中大社會科學一年級，中三時，他在短短數個月間失去視力，子諾沒有怨天尤人，努力學習點字，適應新生活，重投一般學校時，他一度成績一落千丈，幸得同學為他補習才可面對難題。曾經抱着「不想麻煩人」心態的子諾，現在開朗且樂於助人，積極參與舞台劇演出，還會到不同學校分享失明人生活點滴，向學生講解在公眾地方見到失明人士及導盲犬的注意事項，為社會共融出一分力。