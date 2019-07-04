女大學生棄神科轉攻心理學 助人走出陰霾獲嘉許
2019年07月04日 06:00
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賽馬會獎學金表揚不同院校大專學生的卓越學業成績及熱心參與社會事務。(陳章存攝)
四十二名大專學生今年獲得賽馬會獎學金嘉獎，當中有本來入讀港大「神科」，後轉讀心理學，熱心做義工的優秀大學生；也有中三時失明，但克服視力障礙，在學業與社會服務方面都取得佳績的同學。每位本科生得主平均可獲獎學金約四十六萬港元，於課程內分期支付。
賽馬會獎學金由香港賽馬會慈善信託基金設立，今年獎學金得主之一是廖梓恩，她本已成功入讀港大法律系，但一個學期後，發現自己更喜歡從事與人接觸的工作，一度對學業前景感迷茫和無助，接受心理輔導後才走出困境：「好安心，迷惘都一掃而空」，梓恩其後立志攻讀心理學，希望成為一名臨床心理學家，幫助其他受精神問題困擾的人，大學二年級時，她轉至香港中文大學。
梓恩學習成績優異，還在「新生精神康復會」擔任義工，協助精神病康復者適應社會。去年暑假她赴越南探訪，到當地幫助有特殊學習需要的學生。她勉勵應屆文憑試考生，選科時應該謹慎，若成為未來的職業，「份工要做好長時間，究竟會唔會後悔﹖」
另一名得獎者子諾不願披露姓氏，他現時就讀中大社會科學一年級，中三時，他在短短數個月間失去視力，子諾沒有怨天尤人，努力學習點字，適應新生活，重投一般學校時，他一度成績一落千丈，幸得同學為他補習才可面對難題。曾經抱着「不想麻煩人」心態的子諾，現在開朗且樂於助人，積極參與舞台劇演出，還會到不同學校分享失明人生活點滴，向學生講解在公眾地方見到失明人士及導盲犬的注意事項，為社會共融出一分力。