睇新聞　儲積分　送你日本沖繩來回機票　

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1. 祭典多多夠熱鬧

沖繩祭典多，九月初就有為期三日嘅「沖繩全島太鼓舞祭」，集結咗全島樂團，多種樂器一齊喺會場內演奏；祭典最後一日仲會放煙花，最啱情侶一齊去！



2. 必去「那霸OPA」血拼

上年10月先啱啱新開、吸引各大品牌進駐嘅「那霸OPA」購物百貨中心包羅萬有！例如首次喺九州、沖繩地區開舖嘅日本第一家炒冰捲專賣店，傳聞東京原宿店開幕嗰陣要排7個鐘頭隊！仲有一間非常熱門嘅以色列朱古力品牌，喺日本只有四間分店咋。「那霸OPA」位於那霸巴士總站，交通非常方便，記得去行吓啦！



3. 「神之島」睇海龜

古宇利島被日本人稱之為「神之島」，以前只可以坐船先去到，依家就可以經跨海大橋揸車前往。呢度有被認為全島最清嘅海水，除咗可以睇到色彩繽紛嘅珊瑚同熱帶魚，幸運的話仲睇到海龜產卵！過橋嘅時候記得去橋左側嘅休息站「Chura Terrace」，成個大海一望無際，打卡影相一流！



4. 萬座毛天然草原

萬座毛即係「可以畀萬人一齊坐低嘅草原」咁解，位於沖繩本島西海岸恩納村嘅國家自然公園。呢度可以睇到好多獨有嘅大自然景色，例如有好似大笨象嘅珊瑚斷岩絕壁。一邊望住咁靚嘅太平洋，感受吓舒服嘅海風，淨係諗都已經夠吸引，最適合情侶拍拖！



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