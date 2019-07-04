逃犯條例：青協接153宗求助個案　部分人情緒激動

修訂《逃犯條例》風波不斷，不少年輕人情緒受到影響。青年協會業務總監(服務)徐小曼表示，6月12日至7月2日期間共接獲153宗關注《逃犯條例》的求助個案。徐指，6月12日衝突事件後，求助者情緒較為激動及波動，有人表達對事件感害怕及對政府感失望。



她表示，不少求助者情緒較波動及感到不適，例如感到胸悶及失眠等。她認為網上交流能有助表達情緒，但太集中會令自己難以抽離，建議市民應盡量抽離，多與親朋好友表達感受，「試吓唔睇新聞幾個鐘，多啲同朋友出街、傾下偈」。



撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國今早(4日)在電台節目表示，上月9日至本月3日期間已接獲42宗因反修例事件的求助個案，較以往每月有關社會事件的求助個宗增30多宗，以年輕人的求助數字較高。該會曾到立法會大樓進行外展服務，接觸到20多個有情緒需要的個案，大部分個案對社會運動帶來撕裂感到不開心。



他亦提到，近日自殺個案及自殺預告有增加，擔心在社會運動會引發模仿效應，希望社會留意有關情況。他又強調，機構會保障求助者個人資料，不會向警方透露資料。