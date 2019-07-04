逃犯條例：劉兆佳指深層次矛盾已爆發　冇得收科

政府推動修訂《逃犯條例》引發社會爭議，即使已宣布暫緩修例，大型示威及衝突仍不絕，示威者更佔領立法會。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早(4日)在電台節目表示，修例引發的風波，已經不單是年輕人不滿修例、不滿特區或中央政府，而是將香港潛在的深層次矛盾和怨氣一次過爆發出來，這些結構矛盾並非短期處理到，形容是「冇得收科」。



劉指，當日政府爭取了所有建制派支持，倘不繼續推動修例，會影響政府權威，而他認為港府只表示「暫緩」修例，而非「撤回」，是想證明自己推動修例的出發點沒有錯。對於有意見認為要特赦年輕人，他認為特赦在現實上不可能，主流民意對衝擊立法會等嚴重暴力行為，仍是贊成嚴肅處理。



他又提到，政改未必是解決到目前政治僵局的好辦法，恐怕會令政治對立更嚴重，直指經過連串事件後，各方面對政改的立場恐怕拉得更遠，更難妥協。他不排除反對派會將政改問題放上公共議程討論，但相信中央對政改問題態度會更強硬，「831」框架不會輕易改變，因為中央不會放心開放政制。