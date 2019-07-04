再有南亞兵團搶灘　警西貢拉7名巴籍「人蛇」

神秘南亞「人蛇」前仆後繼闖港，情況絕不尋常!繼6月有8名巴基斯坦「人蛇」，由兩名內地「蛇頭」帶領偷渡來港，但功虧一簣被擒，至今日(4日)凌晨又有7名巴基斯坦裔「人蛇」，由深圳乘快艇摸黑偷渡來港，於清晨在西貢西灣村「搶灘」，但被村民發覺報警圍剿，終將南亞「7蛇」一網成擒。據悉，有關方面對於再有南亞人蛇「接力」來港，極為重視，擔心他們被犯罪集團幕後安排來港犯案，目前正循7人背景徹底調查。



消息指，今晨8時許，一批南亞漢在西貢西灣路近西灣村出沒，由於形迹可疑，一名男村民見狀懷疑他們是偷渡客，於是報警求助。警方接報到場，並在附近山路兜截，終在距離約兩公里的西灣亭附近，截獲7名南亞裔大漢，懷疑他們正行山路準備出市區，初步調查後，相信他們來自巴基斯坦，年齡由19至33歲，均未能出示任何身份證明文件，遂以涉嫌非法入境將7人拘捕帶署扣查，案件交由西貢分區警署人員跟進。



據了解，該批「人蛇」早前乘飛機，以合法途徑先到達廣州，再前往深圳，其後由「蛇頭」伺機安排下，於昨凌晨摸黑循水路出發，乘簡陋的快艇經沙頭角海前往西貢，並於今晨6時許搶灘。據悉，他們身上只攜有小量現金，沒有行李，不排除有人若成功偷渡來港，便有目的混入市區，倘被警方截獲或會「舉手」申請免遣返聲請留港。消息指，7名南亞「人蛇」均年輕力壯，懷疑他們不會只是來港做「黑工」或當假難民，擔心有不尋常目的，目前正調查他們的背景，以及是否有集團操控來港犯案，同時追查涉事快艇及「蛇頭」下落。



今次為9日內破獲第2宗南亞兵團偷渡案，於6月26日，8名巴基斯坦裔（23至44歲）「人蛇」，在兩名內地「蛇頭」帶領下，乘殘舊木船由深圳大鏟灣出發，當木船駛入香港水域，並向着爛角咀前進時，被水警西分區后海巡邏小隊截獲，分別涉嫌協助或教唆非法入境及非法入境被捕，消息指，木船上更藏有槍械。