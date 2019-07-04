油尖旺裝智慧燈柱　助監察交通打擊非法棄置廢料

政府在觀塘及啟德發展區路旁試驗安裝「多功能智慧燈柱」後，計劃再擴展至油尖旺區。當局計劃今年完成首階段更換智慧燈柱，更換9支位於梳士巴利道和2支位於女人街附近的燈柱，下階段再於彌敦道、廣東道、梳士巴利道、廟街夜市和九龍公園徑的相關路段，更換108支智慧燈柱。屆時監察攝影機除可實時監測交通情況，可針對不同交通狀況和事故採取即時應變行動，亦可協助打擊非法棄置建築廢物的相關執法工作。



政府資訊科技總監辦公室與路政署已成立跨部門專責小組共同推展試驗計劃，聯同多個部門，包括通訊事務管理局辦公室、運輸署、旅遊事務署、環境保護署、天文台及地政總署，制訂智慧燈柱的主要功能及安裝地點。



運輸署將利用交通探測器和監察攝影機收集實時交通數據，包括車輛速度、車輛類型、交通流量及監察交通情況。旅遊事務署則會利用智慧燈柱收集的數據，用作向旅遊業界/代理商提供地區交通訊息或提示，協助他們規劃行程，避開擁擠地區。環保署則會以空氣質素感應器收集地區的實時空氣質素數據，及使用監察攝影機協助打擊非法棄置建築廢物執法工作。