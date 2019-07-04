幸運轆蛺蝶相隔14年再現塘福　環團憂明日大嶼毀生態

環保團體綠色力量一項蝴蝶調查發現，「明日大嶼」計劃附近的南大嶼塘福有非常罕見的幸運轆蛺蝶出沒，是漁農自然護理署相隔14年後再發現它的蹤迹。同時在塘福錄得另一種非常罕見的尖翅弄蝶，另外在塘福和水口同時錄得3種非常罕見蝴蝶。



團體指2014在南大嶼一帶進行蝴蝶調查以來已累積記錄了145種蝴蝶，擁有6至7個蝴蝶熱點，擔心「明日大嶼」計劃會威脅南大嶼生態，難保住蝴蝶熱點。



綠色力量高級環境事務經理單家驊引述漁護署的資料，指幸運轆蛺蝶在2005年以前於香港只有兩次紀錄，歷年來亦少於10次，相信今次可有助進一步確定該蝶在本地的分布和生長狀況。單指，該蝶是熱帶地區蝴蝶，一般分布在南亞及東南亞，是一種中型蝶。該蝶外型呈橙色，有黑色暗紋，眼睛是淺灰色，品性較「乖」，市民相對容易接近。



單續指，由於政府正致力推行「明日大嶼」，故在蝴蝶調查中加入塘福及水口，並於今年4至6月進行4次初步生態調查，共記錄74種蝴蝶，包括5種非常罕見。他擔心填海計劃會在本來是封閉式道路的南大嶼一帶建造開放式道路，屆時有大規模及滲入式的發展，蝴蝶熱點會大減，「隨時即刻冇咗8成或一半」。



另外，綠色力量今年度計劃的12個普查地點中，共記錄178種蝴蝶，包括55種罕見及非常罕見物種，其中沙頭角、大欖郊野公園及白沙澳與荔枝莊是錄得最多品種的地點，為最佳蝴蝶欣賞地。團體指在沙頭角發現135種蝴蝶，當地接壤紅花嶺，批評政府1993年已提出設立紅花嶺郊野公園，惟至2017年才落實計劃，促當局加快相關工作。