逃犯條例：陳健波證收到反對　書面傳閱審財會項目難成事

立法會行政管理委員會今日（4日）移師至金鐘政府合署召開特別會議，委員一致通過立法會10月前不開會，意味着財務委員會44項撥款勢延期審議，當中包括4間醫院重建撥款及公務員加薪等民生項目。建制派提倡以書面傳閱審議無爭議項目，泛民則至今仍未達共識，部分人擔心開壞先例拒絕處理。財委會主席陳健波表明擔心移師別處開會，或釀另一場衝突，希望約見泛民商討有效處理方法。



財委會原擬定加開37小時會議，以審議44項議程，惟經七一示威者闖入立法會大肆破壞後，大樓內的設備均受到嚴重破壞，沒有會議室合適召開會議，行管會今日亦通過10月前不開會。據了解，有議員建議於會議展覽中心或政府合署召開財委會，但評估過後，認為開會設備不足、需刊憲及安全風險等問題，上述兩處不宜用作開會場地。



陳健波接受查詢時重申，要在大樓內召開會議，必須解決技術及安全問題，點名提及民主黨主席胡志偉日前聲稱可另覓地點開會，希望胡可提出具體建議，由秘書處考慮是否可行。他續稱，從示威者破壞大樓內的設施可見，似是不希望再讓立法會開會審議項目，擔心一旦移師別處，在目前氣氛緊張下，再釀成另一場衝突，故召開會議前必須確保所有出席人士的安全。



對於建制派提倡以書面傳閱審議，他相信這是目前最有效的方法，會聯絡民主派會議召集人，希望雙方能坐下來商討對策，解決目前困局，甚至列出無爭議項目處理。不過，民主派會議召集人及後稱，陳的說話「好假」，似是在「設局」給民主派議員，並強調一旦開此先例以書面審議，擔心將來涉及具爭議性撥款亦可以此處理，包括「明日大嶼」的撥款，絕不希望以此方式處理。



陳健波晚上指，曾考慮向議員發通函了解議員是否支持書面傳閱，當中只要有一人反對便不可採用，而目前已知民主派至少有毛孟靜、范國威和民主黨反對書面傳閱，陳指假若上述議員無轉軚，他將不會向議員發通函，重申發通函是為了解議員意願，若已知部分議員反對，發通函亦沒有意思。



行管會委員、資訊科技界議員莫乃光則指，今日行管會會議上亦提到兩派議員或會與財委會主席商討，部分爭議性較低的項目會以書面傳閱和其他方式處理，不希望會有議案因時間性而受影響。據了解，民主派未就是否以書面傳閱方式審議財委會項目達成共識，激進派較不想以此處理，傳統泛民則不想影響民生。至於他們每逢周五舉行俗稱「飯盒會」的碰頭會議，亦不能於立法會內召開，需另覓地方。



翻查資料，財委會於2015年首次以書面傳閱方式，批出追加撥款5千萬元向賑災基金注資，為尼泊爾政府提供賑災用途，時任主席張宇人稱由於地震事出突然，加上遇上拉布，沒有時間開財委會，才以傳閱模式以文件向議員查詢是否通過議案，屬於先例，但只用於天災人禍上，不等於以後的緊急撥款都會以同一程序批核。