DSE下周三放榜　考生最感壓力說話：你預計考成點？

應屆文憑試(DSE)將於下周三(10日)放榜，一眾考生心情難免緊張。有協會向應屆文憑試考生進行調查，發現有近一半受訪考生的放榜壓力高達7至10分水平，最令受訪考生感壓力的說話則為「你預計考成點？」協會認為家長及親友應多說鼓勵性說話或默默陪伴，不宜多加指摘。



香港青年協會「DSE 2777 1112計劃」於今年6月初至7月初，以網上問卷及電話訪問形式，訪問了822名應屆文憑試考生。調查發現，有9成半希望繼續升學，有近6成6以大學學位為升學目標，如未能於聯招獲派心儀科目，逾5成會考慮報讀自資副學位課程。



壓力來源方面，有7成受訪考生認為壓力主要來自「成績不達預期水平」、4成則因為「未能入讀最有興趣的科目」等。父母表現亦是調查內容之一，有超過7成半考生期望父母「默默支持便足夠」，其次為「可以容讓他們自由地選擇未來路向」。



青協註冊社工吳錦娟建議，考生規劃升學時應以多角度思考，不應盲目跟從他人建議，並只以能否升讀大學作成功準則，她亦建議考生可考慮「職業專才」課程，日後亦可有理想發展。



應屆考生阿謙表示，擔心成績未如理想，「緊張到去去吓廁所都會喺到諗」，又指應考期間亦因過分緊張而經常生病，又指朋輩的說話影響他最深，「會話我無溫書，但其實我有溫，一聽到呢啲說話，我反應就好大。」



香港青年協會「DSE 2777 1112計劃」設有20條線提供放榜支援服務，文憑試期間會延長服務時間：7月8日至7月13日(上午10時至凌晨2時)。另有WhatsApp輔導： 6277 8899 及網上輔導：http://utouch.hk 等。