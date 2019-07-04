農業農村部：供港豬隻離開內地時無檢出非洲豬瘟病毒

内地非洲豬瘟防控形勢依然嚴峻，國家農業農村部周四（4日）公布，去年八月初至今，全國一共發生143宗疫情，撲殺超過116萬隻生豬，目前國內25個省區的疫區已全部解封；對於內地供港豬隻兩度驗出非洲豬瘟，當局仍在尋找原因，但強調活豬離開內地時並無驗出病毒。



農業農村部當日在北京召開記者會，副部長于康震表示，今年上半年爆發44宗非洲豬瘟疫情；除4月外，其餘五個月的新疫情都少於10宗，生豬生產、運輸及銷售秩序正逐步恢復。但他坦承，中國非洲豬瘟防控面臨的形勢依然複雜嚴峻，又指防控是全球性難題，根除時須長達數年甚至數十年。



早前內地供港的豬隻樣本，曾兩次驗出非洲豬瘟病毒，一度銷毀過萬隻活豬。于指出，生豬離開內地時無檢出病毒，被問到是否暗示豬隻由內地運到香港期間出問題，他表示，仍在分析豬隻到港後驗出病毒的原因，不作猜測，強調現行監管體系及措施總體有效。



于康震又指，國內對供港生豬工作非常重視。農業農村部會監督供港生豬的養殖企業，對飼料、入場、生產、運輸、出產及人員等方面嚴格把關；強化監管措施，並配合海關總署工作，加強對供港生豬的安全監管。對於供港豬隻減少，他表示不知原因，但供港豬隻數量非單方面決定，需香港及內地加緊協商。