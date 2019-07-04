逃犯條例：立會電腦硬碟遭撬走　失官員及議員資料

立法會行政管理委員會今早(4日)召開特別會議，身兼大會主席的梁君彥下午會見傳媒。他表示，大樓內多處受到嚴重破壞，其中有人從保安控制室撬走載有通行證資料的電腦硬碟，受影響人士包括議員、議員助理、官員、秘書處職員及記者，但未知有多少人受到影響。他強調，硬碟有多重保密，相信難以破解，為安全起見亦通報私隱專員。



梁續稱，秘書處正點算損失，而行管會委員今早已同意目前以修復大樓為先，以準備10月復會，不會另覓地方召開會議。他亦稱，大樓內的消防及會議室設備均受到嚴重破壞，包括水泵、花灑、警報系統、召喚鐘聲、投票系統等，希望可在下周復修部分消防設備後，盡早除下紅色警報，以容許職員及記者入內工作，但部分公共服務仍需暫停一段較長時間。



問及是否代表財務委員會亦無法召開，梁表示立法會無法提供場地供委員會使用，各委員會主席需自行決定如何處理，而財委會則由主席陳健波與政府再作安排。他亦寄語社會各界，應停一停、想一想，多進行溝通才能繼續走下去。



今早的會議上，公民黨立法會議員郭榮鏗指，會上一致通過現時立法會因防火設施等未符合法例要求，因此認為直至10月期間立法會不能召開會議，會盡快進行修復工作。他續稱，民主派議員認為應尊重立法會此地方，不應貿貿然轉到其他地方開會，因此從原則和立場上均不同意在立法會以外的地方開會，並質疑到底有甚麼地方可開會。



至於財務委員會會議方面，專業議政莫乃光表示，會上提到兩派議員或會與財委會主席商討，部分爭議性較低的議案會以書面傳閱和其他方式處理，不希望會有議案因時間性而受影響。行管會委員、民主黨立法會議員黃碧雲補充，部分議案包括醫院撥款、公務員加薪、社福機構撥款等，仍需與財委會主席商討。



黃指，現時大樓內的保安、消防和光纖系統損毀得較嚴重，其中保安室內的硬碟、部分文件等均不翼而飛。消防系統方面，供水系統、喉轆有問題，滅火筒亦告遺失，點算法定人數和點票系統亦未能運作。她表示，秘書處將盡快修復大樓內的消防系統，讓議員助理和職員能上班，預計需要數天時間完成。



據了解，民主派未就是否以書面傳閱方式審議財委會項目達成共識。至於他們每逢周五舉行俗稱「飯盒會」的碰頭會議，將不能於立法會內召開，需另覓地方。