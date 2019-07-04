求職者受聘與否諗太耐　逾半數受訪僱主取消錄用

不少求職者搵工會採取漁翁撒網式的策略，申請多份工作，有時會出現同時獲得多於一份錄取通知的情況。專業招聘顧問公司Robert Half最新調查發現，超過一半受訪僱主曾因求職者考慮太久而取消其錄用通知，最常原因是求職者得到多個受聘機會，或是求職者認為薪酬不夠吸引，當中40%僱主認為求職者應在1天至2星期內回覆是否受聘最合理。



調查訪問225位香港僱主，當中29%認為求職者考慮是否受聘的最常見原因，是同時獲得多個受聘機會，26%僱主認為求職者覺得薪酬未合乎期望，另有20%僱主指求職者獲得現任僱主的反建議，故未能即時接受聘用。僱主估計其餘原因包括「對該職位不夠認真」，或「工作內容不符合期望」。



超過一半僱主試過因為求職者考慮太久而取消其錄用，當中40%僱主認為求職者應在1天至2星期內就要回覆是否受聘，28%應為要在1天至1星期內，只有12%覺得即使3至6星期也算合理。Robert Half香港區副總監Elaine Lam表示，企業在填補空缺時通常會十分趕急，因此若理想人選遲遲未表態，招聘經理便很可能會選擇其他求職者。