逃犯條例：會展兩展覽腰斬　政府收集參展商損失估算

因應七一有反對修訂《逃犯條例》示威活動，政府早前要求灣仔會展在6月30日全面關閉，兩個展覽會提早至6月29日晚上結束，導致參展商損失不少。展覽主辦單位昨(3日)與民政事務總署開會，主辦單位發言人黃大鈞指署方未有承諾賠償，但會提供表格予參展商填寫包括場地租金、搭建費用、人工、宣傳費等損失估算，再決定如何跟進，他表示歡迎政府行出這一步。



涉及的兩個展覽會包括「優質寵物用品展2019」及「香港家居博覽In-Home Expo 2019」，不少參展商對當日突如其來的安排感到無可奈何，認為主辦單位應補償租金損失。有商會估計生意額連同租金，每個參展商損失約10萬港元。



消息指，民政事務總署昨與主辦機構、參展商會代表等一同開會，會上署方感謝參展商配合，但賠償方面則未有結論。黃大鈞指，兩個展覽共有逾300個參展商，對於政府會否賠償，他不作揣測，但歡迎署方收集參展商的損失估算。



香港會議展覽中心(管理)有限公司發言人指，與主辦機構展覽集團有限公司一直保持聯絡，並按場地租賃合約商討及處理，已按主辦機構要求聯絡政府部門安排會面商討。



民政事務總署回應稱，因應受今次會展封閉影響的展覽主辦單位要求，署方同意會面，由於有關會面屬閉門會議，內容不便透露。