胡國興疑惡菌入侵手㬹脊椎　術後留醫瑪麗ICU

2017年曾參選特首落敗的73歲退休法官胡國興，疑因惡菌入侵現留醫瑪麗醫院深切治療部(ICU)。不過，其發言人表示，胡只是有很常見的細菌感染，經治療後已在康復中。



知情人士表示，胡早前以為扭親，向私家醫生求診，醫生認為情況嚴重，建議他入院，故他轉到瑪麗醫院求醫。經檢查後，發現胡的血壓偏高，並驗到有惡菌入侵手㬹及脊椎骨。醫生表示要開刀清創，經治療後情況回復穩定。胡現時仍留醫深切治療部，已入院逾一周，目前清醒，狀況良好。



胡國興太太、兒子和媳婦等親友傍晚前往瑪麗醫院探望，胡的太太透露丈夫情況很好，預計兩日左右可離開深切治療部。她又以手機展示胡在醫院的片段，可見胡插上了鼻喉，狀似在吃東西。她確認胡是扭傷腰骨入院，治療期間被細菌襲擊「最脆弱部分」，她不記得細菌的名字；胡做了手術，已入了院10日。胡的兒子亦指父親精神很好。胡的家人探病後約於7時半離開。



胡國興當年獲資格參加特首選舉，同屆參選人包括現任特首林鄭月娥及曾俊華。胡國興當年的訪問中曾透露，他沒有任何健康問題，已戒煙多年。胡與太太育有兩子兩女，他於1993年至2006年曾擔任選舉管理委員會主席，並於2006年至2011年擔任截取通訊及監察事務專員。