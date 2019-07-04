城大教授申撤抄襲指控　稱欠清晰定義存不公

香港城市大學電子工程系講座教授陳忍昌，2015年被大學教育資助委員會轄下的研究資助局裁定，其呈交的研究資助申請書中有一幅圖片屬抄襲，下令禁止他兩年內申請資助。陳事後指該局法律依據出錯，並對其專業聲譽構成嚴重損害，入稟要求原訟庭撤銷判決，法庭今(4日)開庭處理其司法覆核，在聽取申請人律師及研究資助局的律師陳詞後，押後裁決。



陳忍昌今早並無到庭，由律師代表陳詞。律師指是次主要是投訴有關調查存在程序不公義，因當局在此案前，一直沒有就抄襲作一個清晰定義，使陳根本沒法就有否抄襲一事有清晰方向抗辯。即使當局在2015年作首次裁決時，仍沒有公開表明抄襲的定義，直至2017年陳的上訴被駁回後，當局才發出指引為抄襲作定義，稱即使沒有意圖仍可裁定其抄襲。律師認為當局在陳上訴失敗後才有清晰定義，對陳嚴重不公，要求法官下令撤銷當局指陳有抄襲的裁決。



資助局一方的律師陳詞時則指，陳有4次機會就事件陳詞，並交代其對抄襲的定義，事實上陳亦有表達其意見，因此並不存在程序不公義。