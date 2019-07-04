警長涉向下屬借錢賭博　官指明顯收甜頭促改控貪污

負責監督警方辦公大樓外判保安員工作的警長，聲稱缺錢交稅及財困，涉嫌收受一名保安員兩筆共4萬港元的貸款，然後疑將貸款用作賭博。涉事警長被廉署落案起訴兩項訂明人員接受利益罪，案件今早(4日)在九龍城法院提堂，警長原本打算承認控罪，惟裁判官看畢案情後，質疑控方應改控以更嚴重的涉及代理人貪污的控罪。



現報稱退休警長的被告梁錦輝(55歲)涉嫌違反《防止賄賂條例》第3條，控罪指他身為訂明人員即警隊警長，於2018年1月12日及2月21日未經行政長官一般或特定許可，從保安員張碧珊接受兩筆分別3萬港元及1萬港元的貸款。



控方案情指，被告於1982年加入警隊，事發時在西九龍總區總部的保安控制組工作，其職責包括監督西九龍總部外判保安公司的保安員，及分配工作給他們，控罪提到的張碧珊是該外判公司的保安員。被告月薪約42,000多港元，張月薪約8500多港元。



去年1月12日，張在西九龍總部的停車場遇見被告，被告宣稱自己缺錢交稅，要求張借出3萬港元應急，張因此按指示將款項存入被告於馬會的戶口。據戶口結算單顯示，在張存錢給被告之前，該戶口結餘僅剩6.9港元，存款後戶口出現124次投注紀錄，並有一次2000港元的提款紀錄。去年2月21日，被告聲稱自己急需用錢，再要求張借出1萬港元，這次張也是將錢存入被告的馬會戶口，存款之前被告戶口僅餘12港元。



及後被告向張還款共2.5萬港元，但去年5月底，張向被告追討尚餘的1.5萬港元欠款，被告遲遲未能還款。去年6月初，張得知被告打算外遊，遂向被告的高級督察上司投訴。及後被告向上司承認有向張借款，被告於去年11月被廉署拘捕，他亦向廉署承認未經上級批准借款。



控方今早庭上讀出案情後，裁判官便質疑應控以《防止賄賂條例》第9條有關代理人貪污的控罪。控方解釋因無證據證明被告有給予張姓保安員任何優待，控方因此控以被告現時的控罪。辯方亦指，被告在案中不涉及以權謀私或公事上的不公。但裁判官指，案中貸款明顯是「甜頭」，可令被告與張維持良好關係，控方毋須證明被告有給予優待給提供利益的人，亦可控告被告代理人貪污的控罪。裁判官最終將案件押後至8月5日，等候控方進一步索取法律意見後再訊，被告繼續獲准以5000港元保釋。