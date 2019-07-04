VTC開辦1.7萬個學額　社工時裝高級文憑9人爭1位

中學文憑試將在下周三(10日)放榜，職業訓練局(VTC)今(4日)舉行傳媒茶敍，透露機構在2019/20學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑及基礎課程文憑等課程，共提供1.7萬個學額。



職訓局副執行幹事梁任城表示，在眾多課程中，醫療護理、廣告的自資學士學位課程較受歡迎，平均20人競爭一個學額。高級文憑課程中以社會工作、時裝設計、插畫設計、機場營運、體適能與營養則平均9人爭一個位。梁續指，新學年將開辦人工智能、電腦及電子工程，而職訓局轄下香港專業教育學院(IVE)現有飛機工程的高級文憑課程，在新學年會開辦學士學位課程。



梁續指，除了插畫設計、體適能與營養的新課程外，新學年亦將開辦人工智能、電腦及電子工程。他又指，IVE現有飛機工程的高級文憑課程，新學年亦會開辦學士學位課程。他又指，現時職訓局接獲3萬個申請，其中已派出不少「有條件取錄」結果，包括數千個學士學位取錄結果。



該局將於放榜日開放多間院校統一收生，供文憑試考生即場報讀課程，而早前已獲「有條件取錄」的申請人，如文憑試放榜成績符合有關課程的入學條件及要求，將於放榜日獲「正式取錄」，並須於放榜當日上午10時至下午4時到院校確認接受學位。