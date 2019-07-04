政Whats噏：視察立法會大樓　郭偉强范國威鬧大交

立法會大樓早幾日被衝擊，多名議員今日(4日)就返去視察「災情」，其中議員范國威(Gary)同郭偉强分別都有拍片同直播，仲因為咁而鬧大交，Gary指控郭所屬嘅工聯會當年有份搞六七暴動，冇資格譴責暴力，至於郭就反擊話Gary縱容示威者搞破壞，甚至人身攻擊，話Gary係「跟尾狗」添！



兩人Facebook各有一條片長約近3至4分鐘嘅短片，當時佢哋喺一樓會議廳入面，Gary見到郭偉強拍片指責泛民，隨即拍片兼衝前同郭理論，郭就話會議廳內民主派嘅座位係冇被破壞，認為係佢哋包庇示威者所得嘅獎勵，結果Gary就重提六七暴動，指工聯會當年有份搞，冇資格譴責暴力，郭都有反擊話Gary只係識提幾十年前嘅事，重申今時今日就係佢哋搞亂香港，鬧得相當激烈。



及後上到二樓郭就開直播講番頭先情況，而因為見唔到Gary就講咗句「佢已經敗走咗」，點知Gary即刻大叫「我喺你後面」，仲即刻衝上鏡頭前，兩人又鬧咗一輪。最後郭都冇Gary咁好氣，一直行繼續視察，點知Gary又窮追不捨，結果郭忍唔住調侃佢，笑佢係「跟尾狗」，仲話「乖喇，Hand Hand」，最後兩人纏繞咗近4分鐘先完結，結果郭都慨嘆Gary講嚟講去都係嗰啲，終於斷氣喇！