政Whats噏：建制避談修例？南區區議會流會

南區區議會今午召開大會，原定包括討論由民主黨議員羅健熙提出要求撤回修訂《逃犯條例》、瑪麗醫院及葛量洪醫院重建計劃等多預議程，而醫院代表已在席，但大部分建制派議員缺席下，因法定人數不足而流會，民主派批評建制派逃避討論撤回修例動議，對未能討論民生項目表示遺憾。



南區區議會有17名議員，但到咗大會喺下午2時30分召開時，僅有主席朱慶虹同5名民主派議員在席，朱慶虹即表示等待15鐘內，但15分鐘過後，冇議員進入會議室，當朱準備宣布流會時，民主黨議員柴文瀚提出規程問題，又質疑主席未宣布開會，何來結束會議？而朱則讀出議事規則，指因未有足夠法定人數，宣布流會。



另外，多名大埔區區議員早前向區議會秘書處提交動議，要求喺今日召開嘅區議會大會上提出修訂《逃犯條例》列入議程討論，亦已遭大埔區議會主席、民建聯黃碧嬌拒絕批准有關動議。



黃碧嬌今日喺議會上交代原因，指因行政長官已宣布暫緩修例，故認為冇需要討論相關事宜。有民主派議員席間對黃的解釋強烈表達不滿，質疑黃碧嬌冇按議事規則處事，期間多次同旁聽席市民對罵，黃碧嬌最後宣布終止會議。

