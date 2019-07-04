法律科沉悶唔受DSE生歡迎　業界指意向不符市場需求

應屆中學文憑試(DSE)放榜在即，人力資源管理公司優才資源中心於去年11月至今年1月期間，以問卷方式成功訪問了52間學校共4000多名的應屆DSE考生，了解考生的選科及就業取向。



調查發現，法律成為最不受歡迎科目，有14.2%受訪考生指最不會選法律作修讀科目，其次為機械及電機工程(12.5%)和歷史(12.3%)。不希望修讀法律的考生指主要原因包括認為科目困難及沉悶。而酒店及旅遊管理則成為今年最受考生歡迎的科目，有14%考生最希望選修該科。



就業取向方面，紀律部隊再次成為考生最不希望從事行業，由去年的21.3%上升至今年的22.5%。考生不希望從事紀律部隊的原因主要為「體能不足」。而最受考生歡迎的行業則為教育行業，並從去年的22.7%上升至今年的24.1%；而醫療服務(20.7%)，酒店及旅遊(15.4%)仍穩居最受考生歡迎行業的三甲。



中心總監陳偉權表示，香港重點發展金融、科技創新和國際法律及爭議解決服務中心，因此香港未來對相關行業人力需求必有所增加，惟「法律」卻成為最不受歡迎的科目，而學生亦因缺乏數理知識或能力以致不選擇金融、科技創新相關行業，擔心學生擇業意向與市場需求不同，建議政府應重視數學課程，不應輕易縮減數學課程，以培養本地人才儲備。