教員校董如下屬　77%教師指校本管理難處理投訴

近年學校常傳出學校管理的負面事件，多宗事件揭示校長涉專橫的問題，校本管理制度受質疑。教協今年5至6月訪問603名教師，當中包括80人曾擔任教員校董，發現有76.1%人不同意現時校本管理制度運作良好，如未能確保學校政策公平、增加管理透明度等，有77.4%人指校本申訴機制下，無法妥善處理教師投訴。教協要求教育局加強履行監管職責及改善申訴機制等，成立獨立調查委員會處理嚴重投訴事件等，完善校本管理制度。



教育界立法會議員葉建源表示，有教員校董透露，校董會會議中常被要求簽署保密協議，有43.8%人稱會議討論人事問題時，常被要求避席，甚至有10%人稱被禁止查閱會議紀錄，逾一半受訪的教員校董認為難在會議暢所欲言及受重視。葉指，校董會中的校董地位不平等，教員校董常被視為下屬，有教師發表意見後常遭管理層召見，又被增加不公平的工作量，「即係受到報復」。



本身是中學教師的教協理事方景樂引述東華三院李東海小學老師自殺事件，指有同行未能在現行申訴機制中得到公義，無奈以死明志，又形容部分學校校董會已成「發布會」，教師未能參與校務討論，批評教育局未盡其監管責任。



教協會長馮偉華指，教育局2005年推出校本管理制度初期，學校跟足指引，局方亦積極跟進，惟近十年來教育局漸漸淡出，下放權力予學校處理投訴，令近年極端例子增加。他形容該局是「失職的球證」，令學校「有粗野打法、打茅波」情況出現，對灰色地帶視之不理。