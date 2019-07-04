每日一片：P牌仔停車場慢駛被砵　疑似阿媽斥：揸慢啲唔得？

雖然開快車行為極為危險，但開得太慢，亦同樣有問題。近日就有網民分享一段遇上慢駛P牌經歷，他在停車場遇上一架開得極慢的私家車，在響按提示後，同車一名中年女子落車為司機出頭，「揸慢啲唔得？」更怪責事主唔體諒P牌司機。



網民Pak Yu上周五(28日)將片段上載於facebook群組「馬路的事討論區」。片段雖然沒聲，但事主就詳述了事件經過。片段開始是一架私家車在停車場內以極慢速度行車，事主所駕車輛惟有慢駛從後跟隨，不過當抵至收費閘口前，私家車突然煞停及入後波倒車。事主稱，「佢無啦啦入R波(我當佢唔夠位)，咁我咪長咇話佢聽我喺後面囉，嚇到我都要退後，點知有個疑似阿媽嘅物體落車狂爆粗。對方落車後喝罵說：「揸慢啲唔得㗎，人哋P牌你咇乜X嘢！」事主直言看不到車身有展示P牌字樣，對方繼續理直氣壯說：「後面吖嘛！咇咇咇」，直至事主再三表示未見P牌，對方才發現「個P字跌咗落嚟」，要由車上乘客重新再貼上。



不少網民直言事主的經歷非常惹笑，有人更認為對方未展示P牌字樣，已經觸犯法例，「有片就交段片畀警方，搞佢個P牌啦！」、「睇佢揸成咁，係P牌定無牌？」、「黐線，P牌都唔使揸到咁，時速有冇10公里？」不過亦有人將焦點放在該名為司機出頭的疑似阿媽身上，「唔通又係『他只是個小孩系列』？」形容司機是「溫室長大的小司機」。