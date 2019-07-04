逃犯條例：建制議員譴責衝擊立會　斥民主黨美化暴行

港府修訂《逃犯條例》觸發連串社會衝突，早前有大批示威者衝擊立法會大樓，以及有市民留下「反修例」字句後墮樓身亡。多名中西區區議員今午(4日)在區議會大會上，為死者默哀1分鐘。10名建制派區議員發聲明，強烈譴責大批暴徒周一(1日)持續衝擊立法會大樓。民主派議員要求政府撤回修例、追究警方開槍責任、不檢控及釋放示威者等。



民主黨5名區議員在會議開始前，要求為死者站立默哀，區議會主席葉永成、自由黨楊哲安、獨立李志恒和陳財喜亦有參與站立默哀。其後5名民主黨議員發聲明指，社會大眾應要思考年輕人為何作出衝擊行動，如社會只指摘年輕人，不直接了解他們的需要和溝通，只會不斷充斥怨恨和不滿，又批評特首林鄭月娥無視市民意見，令社會嚴重撕裂，她和問責官員須負上最大責任並問責下台。



10名建制派議員則作聯合聲明，由李志恒代表讀出。李表示，7月1日有大批暴徒利用磚頭、石塊、鐵枝、大型手推車等持續衝擊立法會大樓，造成立法會的玻璃外牆有嚴重破損，衝擊一直持續到夜晚，並強行闖入立法會大樓肆意搗亂及破壞大樓內的設施。



他續指，有暴徒投擲有毒化學粉末令警方受傷，他們對這些極端、激進、暴力分子，以及對暴徒的兇惡、恐怖行徑予以最強烈的譴責，批評其所作所為是破壞社會秩序和損害法治，背離《基本法》賦予市民和平集會的權利，促請社會各界齊心譴責和追究刑事責任。他們亦批評，5名民主黨區議員找理由合理化和美化暴力行為，認為只會令暴力行為進一步蔓延，對此表示遺憾。