婦人瞞夫死亡呃公屋單位　判囚4星期獲緩刑

62歲婦人於2012年與丈夫一同申請公屋單位，但他們未等到編配單位，她的丈夫已經離世，她其後假冒亡夫的簽名，向房屋署呈交假文件，隱瞞丈夫已經去世，結果在去年獲發一個公屋單位。不過，事件隨即被揭發，她在配屋後3個月歸還單位，並於今日(4日)在觀塘法院承認一項欺詐罪，被判監4星期，緩刑18個月。



控罪指，被告李偉艷於2018年1月18日至5月3日之間，隱瞞其丈夫死亡的事實，而誘使房屋署接受被告的申請，導致被告獲分配秀茂坪雲漢邨一個單位。



案情顯示，被告與其丈夫伍滋倫於2012年1月申請公屋單位，2018年5月3日獲發涉案單位。被告於同年1月18日至5月3日分別向房屋署職員呈交了兩份有其丈夫簽署的聲明書。不過，房屋署職員於同年8月6日查核紀錄時，揭發被告的丈夫已在同年1月4日去世。



房屋署懷疑被告使用偽造文件隱瞞丈夫已死亡的事實，從而取得公屋單位，於是報警。被告於2018年8月17日已遷出和歸還涉案單位。警方於今年5月16日拘捕被告，被告在警誡下承認假冒其亡夫的簽名。