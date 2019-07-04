政Whats噏：董建華指通識科失敗捱轟　學者斥其任內種禍根

前特首董建華近日選擇性地與部分傳媒高層閉門會面，據報佢話通識教育係年輕人出現問題嘅重要原因，形容通識教育失敗。教協今日(4日)嘅記者會就批評，董嘅說法係諉過於人，言論令社會更撕裂，亦係對前線教師極大指控同侮辱，仲有通識科教師叫董做佢學生，跟佢上堂添。



教協理事兼通識教師方景樂強調，政治問題應該用政治解決，唔應該喺無證據下指控教師散播政治信念，「仲嫌個社會唔夠撕裂？」，又指董誤解教師唔專業地喺課堂上講解自己政見，「如果董建華同其他持相同意見議員有疑問，我好願意邀請佢嚟做我學生，跟我上一堂通識堂」。



教育界立法會議員葉建源批評，董嘅講法係為港府施政失敗搵代罪羔羊，認為近日事件源於管治及施政失敗，促請當局唔好諉過於通識科。



近日有人提出通識令學生變得激進，教育局首席助理秘書長區蘊詩今日回應時稱，未見有實質證據支持此睇法，深信學校管理層同教師，喺課堂上引導學生討論時會秉持專業操守。



青年企業家發展局主席、前立法會議員梁劉柔芬認為，推行通識教育非錯誤政策，但當年推動通識教育嘅人未有思前想後，有一個好嘅意願卻沒有「諗清諗楚」，然後任人執行，最終可能出現不同效果。她相信推行通識教育嘅初心是好事，但好嘅意念不代表「行得通」。



此外，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，董任內種下唔少禍根，如果佢識喺通識科認錯，點解又唔諗下回歸時冇審視香港實施《禁止酷刑公約》造成假難民問題，佢依家應該補鑊向中央反映，建議香港退出公約。