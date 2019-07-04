槍會彈塞疑流落引水道　水務署稱已完成清理

有環保團體早前發現，有疑似香港槍會的子彈鉛珠、彈塞及飛靶碎片流落城門水塘引水道，荃灣區議會環境及衞生事務委員會今日(4日)開會討論事件。水務署表示，目前已完成調查及搜證工作，會徵詢法律意見，而在水塘中發現的主要為較輕的彈塞。有區議員認為事件嚴重，指槍會離引水道有一定距離，質疑射擊殘餘物為何仍可飛到引水道。



漁農自然護理署高級郊野公園主任魏遠娥在會上表示，槍會西邊為大欖郊野公園，部分範圍出現重疊，可用作緩衝區。水務署工程師吳紀堯表示，署方已於上月底完成清理射擊殘餘物的工作，槍會亦承諾進行更多預防措施，如加大圍網等，避免射擊殘餘物進入引水道。



區議員陳振中形容問題嚴重，另一區議員譚凱邦就質疑當局有否規管射擊方向，認為當局除要求「槍會加大個網之外，仲可以做多啲」。魏遠娥回應指，估計槍會未有清理西邊緩衝區的射擊殘餘物，故出現累積殘餘物情況，已要求槍會進行清理。吳紀堯表示，相信相關部門有規管射擊方向。



另外，會上亦討論在棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機計劃，食物環境衞生署表示，計劃從今年第3季起延長計劃2年，並製訂安裝攝錄機地點的優先次序名單，若個別地點的非法棄置情況明顯改善，署方會把攝錄機按次序安裝到名單上的其他地點。



區議員伍顯龍表示，其選區有裝設網絡攝錄機，效果非常好，憂慮若移去攝錄機，非法棄置垃圾情況會故態復萌。食環署回應指，即使移走攝錄機，原有地點的網絡攝錄機仍會保留，有需要時，該原有位置的攝錄可恢復錄影。