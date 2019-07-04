逃犯條例：立會大樓56塊大型玻璃損毀　閉路電視「全滅」

立法會秘書處去信全體議員講述立法會大樓最新損毀情況，指大樓向街的56塊大型玻璃面板遭損毀，會議廳及會議室1受到嚴重破壞，閉路電視系統更已徹底損壞，整幢大樓現時無閉路電視監控，消防安全系統無法運作。秘書處指，目標是在本周末復修消防系統，之後首要工作是復修會議設施，務求10月可舉行會議。



秘書處總務部在信中提到，已向行管會匯報大樓情況，由於大樓向街的56塊大型玻璃面板遭損毀，至少需進行防風雨的加固，議員入口1及公眾入口1的玻璃面板全部毀爛，圓鼓底範圍、包括指定示威區及立法會廣場必須關閉，直至另行通知。



信中又指，灑水系統、火警鐘及擴音系統均損壞，消防安全系統無法運作，至少須在修復火警鐘及灑水系統後，立法會綜合大樓才能重開。根據行管會議定，即時目標是在本周末復修消防安全系統，讓議員、議員職員及秘書處職員可在合理地安全的情況下，返回大樓工作。



至於地下至五樓的通行證系統出現故障，但六樓至十樓的仍運作正常，惟通行證資料連同個人資料已遺失，處方已就遺失個人資料的情況，通報私隱專員，並會在確定資料遺失程度後，通知個別資料當事人。



信中又指，雖然會議室2及會議室3無遭到明顯破壞，但秘書處尚未檢查電子表決系統、廣播系統及網上廣播系統，由於擴音系統無法運作，在可見將來也無法使用傳召鐘、點名表決鐘或表決鐘。