為民鎚害：陳帆唔做嘢　路政署懶理市民連人帶車跌落窿

香港車多路窄，經常塞車，路政署對道路維修保養亦「闊佬懶理」，結果常常路陷，需封鎖行車線，甚至連累市民連人帶車「跌落窿」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是運輸及房屋局局長陳帆「糧就照出，嘢就唔做」，路政署對市民投訴歎慢板，要求陳督促路政署重修全港有坑洞道路。



節目點出本港道路坑洞隨處可見，如大埔安慈路其中一個十字路口，就有至少十個大大小小坑洞，而類似陷阱亦出現在北角油街、葵涌大窩口道等，可惜路政署處理市民投訴一直「歎慢板」，恐怕假以時日，這些坑洞或會變成「連田螺車都吞得落嘅大咕窿」。



道路上凹凸不平的坑洞或會令車輛駛過時軚盤突然轉向失控，電單車亦會因此失去平衡。事實上，本港不時發生路陷亦非無緣無故，表面上是經常下雨，水土流失所致，但深入觀察則是港產官僚「四方木」處事作風造成。



以大埔寶鄉街附近路面為例，若非大埔區議會強烈要求，路政署根本不願處理，最後雖花費十萬元重鋪路面，但附近另一條行車線就出現水坑，可見路政署雖然聲稱會巡查轄下公共道路，發現損毀破壞會適時安排維修，但有關例子已證明，路政署並沒有巡查周遭行車線，可謂「踢一踢、郁一郁」。節目指出，陳帆務必督促路政署維修全港有坑洞的道路，勿再只是「用把口」服務市民。



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