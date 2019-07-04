政Whats噏：批鄭若驊囂張傲慢　林大輝促政府棄用

政府推動《逃犯條例》修訂觸礁，政府解釋係因為解說工作不足，外界鬧爆律政司司長鄭若驊冇做好相關工作，再加上佢多次拒出席立法會會議解畫，明顯失職，叫佢落台嘅聲音不絕如縷。立法會前議員林大輝早兩日仲喺報章撰文，講明叫政府應速棄用一無是處嘅鄭若驊。



林大輝用足球做比喻，講現屆政府上場時信心十足，氣勢如虹，仲連環扣射，喺多個民生議題上嘅攻勢一浪接一浪，不過久攻不下，本身想透過《逃犯條例》修訂加強攻勢，務求建功，不過就搵咗鄭若驊嚟做射手，可謂所託非人喇！



林力數鄭若驊不是，直斥鄭球品差、囂張傲慢、未為廣大球迷接受，而且踢法懶散，無責任感，多次缺席立法會保安事務委員會會議，職業態度極差。而且唔單止係態度問題，林仲認為鄭能力不足，大鬧佢球技差、閱讀球賽能力低，甚至連番攻勢出錯，結果唔單止係畀人鬧爆，搞到支持者失望又冇面，最慘嘅係佢啲隊友，即係其他涉事政府官員，要疲於奔命幫鄭搶救補鑊，可惜都係為時已晚。



講番今次修例風波，林認為已經喺唔少市民身上留低烙印，特別係年輕人對政府嘅憤怒、不滿同不信任係唔會無疾而終，所以政府係需要改變施政作風，修補社會裂痕，要拎誠意出嚟同年輕人溝通同行先至得。不過講到底，問題都係因為鄭搞到政府兵敗如山倒，所以政府如果想收復失地，就必須棄用一無是處嘅鄭若驊，否則只係慘敗收場咁話。



事實上睇番鄭嘅往績可謂醜聞不斷，甫上任就已經被被揭發與丈夫潘樂陶位於屯門嘅獨立屋多處涉僭建，最近又被踢爆涉嫌「秘撈」仲裁案而未有申報，其身不正，加上今次修例，鄭作為主事官員唔單止懶惰，而且能力低下，所以林就提出要棄用。



睇嚟政府今次真係「不怕神一樣嘅對手，就怕豬一樣嘅隊友」，雖然林回覆傳媒查詢時就話係純粹分析事件，而唔係內幕消息，不過政府聽完後會唔會真係考慮棄用鄭就未知喇！