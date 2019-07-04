即時開講：律政司拒答何時告黎智英　東方為討回公道百信不休　

壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案發至今逾兩年，律政司一直拖延不檢控黎智英。東方與受害男記者今日(4日)第13度去信律政司，嚴正要求律政司正面回應「告定唔告」黎智英。東方旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，今集開咪直斥律政司包庇黎智英，縱容反中亂港勢力，導致香港亂象頻生。節目又指，東方對追求公義矢志不渝，即使寫到100封信都要討回公道，而律政司司長鄭若驊守護法治失職，應問責下台。



黎智英涉刑恐東方記者案證據確鑿，但事發逾兩年律政司遲遲不檢控。東方和受害男記者曾經先後12次去信要求律政司交代案件進度，但律政司一直以虛話敷衍，甚至索性拒覆，連「告定唔告」都不敢回答。節目指出，東方不怕打壓，今日發出第13封信誓要討回公道，即使律政司及司長鄭若驊繼續耍「龜縮功」，東方亦誓不罷休，為求公義寫100封信亦在所不惜。



而近日香港沒有最亂，只有更亂，連串暴力示威衝擊，連立法會都被攻陷。節目認為，暴徒圍城皆因法治淪亡，而這一切都是獲律政司庇奸護淫的黎智英煽風點火的惡果。黎智英旗下壹傳媒不斷鼓吹反中亂港，煽動人上街搞事，若非律政司三番四次縱容放生，以司法保護傘罩住黎智英，例如秘捐泛民黑金案不提控，參與違法佔中案亦未「落鑊」，否則黎智英或早已入獄。



律政司姑息養奸，作為司長的鄭若驊難辭其咎。鄭上任首日即爆出大宅僭建醜聞，早前又被揭「秘撈」仲裁案沒有申報，近日解說《逃犯條例》修訂又失職，令本港年輕人對法治失去應有尊重，結果迷信「違法達義」，引伸出違法佔中及反修例暴力衝突，令本港暗無天日，鄭若驊倘不下台，恐怕會搞到香港愈來愈烏煙瘴氣。



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