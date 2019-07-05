逃犯條例：身處衝立會現場「指點迷津」　議員或墮法網

立法會大樓七一被大批示威者攻陷後大肆破壞，期間數名立法會議員包括鄭松泰、區諾軒、許智峯、張超雄及陳志全等人均有在場，其中有傳媒拍得鄭松泰身處大樓內走廊，先向他人確認「二樓有狗？係咪二樓？」然後再向在場的示威者表示：「我上去！二樓有狗！你哋自己小心！」有法律界人士指出，如一個人明知另一個人正進行破壞，而這個人為對方「指點迷津」，則或會被視為有意圖去幫助對方，有協助、教唆、串謀犯罪之嫌，有可能會同墮法網。



有傳媒被指曾報道鄭松泰「有份帶路」，但及後新聞片段中已無「帶路」字眼，相關電視畫面中亦無看到他為示威者帶路。鄭早前在Facebook發文，指該傳媒「可以剪埋一齊加句VO(配音)話我帶路」，即使他在另一媒體「有晒直播……都可以做我。」又指自己當時只是在直播、照顧記者及提醒所有人小心。



香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指，闖入立法會大樓的示威者或干犯盜竊及刑毀等不同罪行。她不評論個別議員行為，但指如一個人明知另一人不合法進入、且知道對方正在破壞，但仍為對方「指點迷津」、「指條路畀佢」或「叫佢唔好行呢度，因為有警察」，則或被視為有意圖幫助對方。她指在場人士的意圖如是協助或鼓勵他人進行非法行為，「隨時準備幫佢哋手」則或涉協助、教唆犯罪。她補充，如一個人與另一人達成協議，而某犯罪按其意圖得以落實，亦或牽涉串謀犯罪。



律師黃國桐指無看過有關新聞片段，不評論個別事件。而在場議員的行為會否牽涉刑事行為，他就指要觀乎每個人當時的行為及舉動來個別決定。他指《立法會(權力及特權)條例》主要關乎議員在「議會上嘅言行舉止」，與大樓被闖入屬不同情景，不認為條例在當時適用，惟他亦補充，立法會議員本來就可出入立法會大樓，示威者闖入大樓期間，如議員只是處身大樓內，料不會有法律責任。



執業大律師陸偉雄指，議員所說的話可以有很多不同辯解及目的，原因不限於參與破壞，亦可能是制止破壞，不能以此證明有人煽惑及鼓吹一些行為，除非有人被拍得有份參與，否則就不能抹煞任何辯解的可能性。