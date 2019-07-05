機場旅客捷運換新車　應用物聯網兼提升照明通風

香港機場管理局斥資約二億港元更換機場旅客捷運系統列車車卡，包括購入八卡日本製造的新車，以替換由一九九八年沿用至今的八卡車，其中四卡新車已在上月完成靜態及動態等測試後投入服務，其餘四卡車料將於今年十一月投入服務。機管局指新卡車設備先進，包括應用物聯網設備及改良懸掛轉向架等，實時監察車內數據，行車更為穩定，車廂內的照明及通風等功能亦提升。機管局明年將額外購入十二卡新列車，料第二季後投入服務，載客量可增加五成。



機場旅客捷運是接駁機場客運大樓的主要交通，為全港首個無人駕駛旅客捷運系統及膠輪路軌系統，亦是全港唯一使用第三軌供電鐵路系統，全程長達六點九公里，時速約六十公里，共分三條路線，包括T1線、T2線及折返線，每小時載客量達七千二百人。現時機場捷運共有四十四卡列車，明年將額外購入十二卡，令總數增至五十六卡車，其中T1線會由現時一列四卡車增至一列六卡車，載客量增加一半。



新的列車外形捨棄舊款藍色設計，改以淺藍色及白色為主，車內九成半地方可握扶手，冷氣設備配有空氣淨化系統，同時又以較環保的LED燈照明替代傳統螢光管，有助減少三成耗電量。機管局指未來會在車廂內加裝動態液晶顯示屏，為旅客提供實時到站資訊。



由於機場旅客捷運全線上落客站均屬機場禁區範圍，更換列車工序複雜。機管局工程及維修總經理湯遠敬表示，列車從日本經海路抵港，工程人員要待深夜停機坪滑行道晚間封閉期間，即凌晨一時半至上午七時才可進行更換工程，工人首先鑿開位於中場客運大樓對開的遠程泊機位的車廠天井，並安排一百噸大型吊臂吊走舊車卡，其後再將新車卡吊進車廠，更換四卡車約需三晚時間。



湯指出，機管局採取無縫交接方法更換，今次的換車安排並無影響日常服務，由於一列車卡的壽命約為二十年，下一批或要待二○二六年才須更換。他又透露，未來三跑道落成後，機場捷運亦會擴建，預計二○二四年將增加二點六公里路程，連接三跑。