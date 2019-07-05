3歲童捐骨髓救兄　兄弟情深攜手抗癌

現年7歲、外表與一般兒童無異的朗朗，去年被診患上罕見血癌，無藥可醫，一家大受打擊。朗朗弟弟的骨髓適合移植，在沒有選擇下唯有一試，無奈要兩名孩子承受手術風險。朗朗接受移植骨髓後出現甩皮、發燒等反應，幸最終康復過來。朗朗治療期間喜獲一家非牟利機構協助，令他可以入住鄰近醫院的宿舍，減低感染風險之餘，又獲其他病童家人支持，互相鼓勵陪伴康復。



朗朗本是個肥肥白白、胃口甚佳的孩子，去年初因發燒而入院，一住就是大半年。當時他在流感康復後仍持續低燒，醫院醫生建議朗朗抽血檢驗。報告顯示出異常結果，再轉介至威爾斯親王醫院。朗朗媽指，當時以為兒子轉院只是做檢查，豈料是轉至癌症中心，安排抽骨髓，後來更證實患上骨髓增生異常綜合症（MDS）。



MDS是一種因骨髓中未成熟血球不正常增長導致的血癌。患病初期一般沒有症狀，晚期症狀包括疲勞、呼吸困難、易出血，又會增加感染風險。朗朗媽指，這個病在兒童身上較為罕見，更是無藥可醫，她哽咽道，「當時覺得好震撼，知道有呢個大病都好難接受，好想只係發夢，醒咗就冇事」，朗媽又會自責照顧兒子不周，但獲醫生告知，換骨髓是唯一選擇。



親兄弟有合適骨髓的機率有兩成半，而幼子信信則可移植。雖然頓見曙光，但信信只有3歲，不忍心他年紀太細就要承擔手術風險，兩夫婦不免掙扎，而朗朗最終在去年5月接受了移植。信信在抽血和檢查從來沒有抗拒，更大聲鼓勵朗朗：「哥哥唔使驚，我會畀好多『骨骨』你，好快好番！」兄弟情令媽媽十分感動。



雖然信信捐骨髓後身體沒有不適，但朗朗就有排斥反應，如全身甩皮、發高燒至攝氏40度、心跳加快，「當時我甚麼都做不到，很無助」。朗朗亦沒有精神玩平板電腦，「小朋友連平板電腦都唔玩就好大件事！」



朗朗媽表示，在朗朗確診後不久就獲社工轉介至麥當勞叔叔之家，該機構在威院對面的沙田多石街提供住宿予病童及家人，免卻到醫院覆診時舟車勞頓，家居及交通細菌感染，同時又有隔離病房。宿舍裝修溫暖和諧，與醫院大相逕庭，令朗朗不拒絕入住，更覺得似度假，閒時又有義工向孩子教學。一同寄宿的家長又會互相支持及交流煮食心得，令她忘卻憂慮。