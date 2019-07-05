東方日報A1：英方召華大使施壓　北京嚴斥執迷不悟

立法會在七一遭示威者攻陷佔領，本港政局進入黑暗時代。英國多次就本港修訂《逃犯條例》事宜表態，令事件演變至中英外交風波。中國駐英國大使劉曉明批評英方的言論「站錯邊」，質疑英國外相侯俊偉支持暴力示威者，呼籲英方避免進一步干預香港事務，否則可能破壞兩國關係。英國外交部隨即傳召劉曉明，指劉在香港問題上發表「不能接受和不準確」言論。中國外交部則警告英方勿執迷不悟，一錯再錯。有意見批評，英方一而再就香港事務發言，是明目張膽地想增加在港的影響力，某程度上意圖奪港治權，若本港持續有示威亂局，英國又不收口，風波短期難以平息。



劉曉明本周三在倫敦大使館召開記者會，回應英國政府有關香港的言論，指希望英國政府明白後果，並避免作出更多干預，以免進一步破壞兩國關係，又稱殖民地思想依然縈繞部分英國官員和政客腦中，好像忘記了香港已回歸，批評英國政府干涉香港內部事務，支持暴力違法人士，重申香港是中國的特別行政區，和以往在英國殖民統治下已經不再一樣。



劉又警告英國外相侯俊偉要尊重主權、領土完整和不干涉中國內政的原則，稱只要這些原則被違反，兩國關係就會出現問題，批評部分英國媒體存在嚴重偏見，甚至惡意中傷。他希望不論誰人當選英國首相，均能遵守中英政府達成的共識，互相尊重主權領土完整及互不干涉內政。



對於英國外交部昨日召見劉曉明，中國駐英大使館發言人指，劉應約會見英國外交部常務次官麥克唐納，雙方沒談及記者會一事。劉對英方粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方停止干擾香港法治。中國外交部發言人耿爽昨於記者會指，英方某些人又就香港問題說三道四，中方對侯俊偉的涉港錯誤言論已作堅決回應，也適用於英國政府其他官員，強調如英方執迷不悟，一錯再錯，「恐怕就要說道說道了」。



中國官媒則發表社評批評侯俊偉無異於煽風點火，毀的是自己和英國形象，又指他用個人政治利益挖了中英正常關係的牆角，自私且沒水平。內地央視周四再評論，衝擊立法會事件讓市民看清反對派真面目，亦令人更加明白維護公平正義、繁榮穩定是香港之福，暴力亂港、挾洋自重是香港之禍。評論又指，凡是經過「顏色革命的地方皆生靈塗炭、一蹶不振，值得港人引以為鑑」。



侯俊偉周四接受英國傳媒訪問時再就香港修例問題表態，重申若中國違反《中英聯合聲明》中對香港權利的承諾，將會有後果，並再次表示反對示威者暴力衝擊立法會，但認為要克制對待他們，又形容情況令人憂慮，港府應處理引發示威的根源。



立法會議員何啟明表示，侯俊偉連串言論是想在保守黨黨魁選舉中出位，英方一而再就香港事務發言，是明目張膽地想增加在香港的影響力，雖在名義上不會得到香港管治權，但實際在某程度上，英國是有意圖奪回香港管治權，香港示威者在七一的衝突已釀成中英外交風波，英方言論屬干涉中國內政，若香港持續有示威亂局，英國卻不收口，風波在短期內難以平息。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，英國連番回應有可能想影響香港管治權、削弱中央的管治權，英美一向視香港為亞洲地區戰略地方及情報中心，或因而希望增加管治權的影響力，中英關係原本還可以，但今次發生如此大的風波，若香港示威情況持續，而英國繼續發表有關香港的言論，將會令中英關係雪上加霜。



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