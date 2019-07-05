你要知：瞓覺先嚟抽筋？原來同睡姿有關

一般認為抽筋大多與肌肉疲勞、血液循環等問題有關。不過有些人抽筋總是半夜來襲，不止令人痛得紮醒，更令人整晚冇覺好瞓，非常痛苦。到底甚麼原因令人抽筯，你又是否當中的高危族？



香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指，雖然很多人知道孕婦在缺鈣的情況下特別易抽筋，但其實孕婦只會在特別疲倦或營養攝取不均衡情況下，睡覺時才出現抽筋，所以不必過分擔心。另外，從事餐飲業、零售業等需要長時間站立工作人士亦是高危族。「長時間站立令小腿及下肢肌肉較一般人疲倦，睡覺時出現抽筋的機會相對大。」不過雷Sir強調，睡覺抽筋都是偶然性，若持續出現，可能與神經系統疾病有關，要及早求醫。



另一個令人半夜出現抽筋的原因，則與睡姿不良影響血液循環有關。若想預防，睡覺時就要避免血液循環受阻，「留意睡眠環境唔可以太擠迫，預留空間令腳部保持伸直」，若果睡覺時腳部長時間屈曲，就會直接影響血液循環。雷Sir亦建議，當小腿特別疲勞，睡覺時可將枕頭放在小腿下方，抬高雙腿以促進血液回輸，減少抽筋的風險。



若不幸抽筋，亦有一些急救法可紓緩痛楚。雷Sir教路，可透過拉筋伸展肌肉兩端，以達到透過外來力量拉鬆肌肉紋理的目的。拉筋動作維持約數十秒至一分鐘，就能感覺到抽筋情況得到紓緩。若睡覺時小腿抽筋，可利用毛巾幫助小腿及膝蓋伸直，以「鋤頭腳」形式伸展小腿，從而令肌肉紋理得到牽引，令小腿肌肉得到紓緩。而日常生活上，則可利用牆身支撐，將腳掌伸直並以「鋤頭腳」原理，對小腿肌肉作牽引效果，以放鬆繃緊的肌肉。